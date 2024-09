Elias Cobbaut op weg naar club die Champions League speelt

Elias Cobbaut staat op het punt een verrassende transfer te maken. De verdediger zou Champions League kunnen gaan spelen bij Sparta Praag.

Volgens Het Nieuwsblad staat Elias Cobbaut in de belangstelling van Sparta Praag. De verdediger is volgens de krant in verregaande onderhandeling met de Tsjechische topclub.

Sparta Praag komt in de Champions League uit tegen Manchester City en Altético Madrid. Ook zijn ex-club KV Mechelen had Cobbaut graag zien terugkeren.

Cobbaut begon zijn carrière bij KV Mechelen, waarna hij in 2018 voor drie miljoen euro de overstap maakte naar Anderlecht. In 2021 koos hij voor een buitenlands avontuur bij het Italiaanse Parma.

Mede door blessureleed werd de Belg vorig jaar voor één seizoen uitgeleend aan Malinwa. Ondanks zijn goede seizoen bij KV keert hij niet meer terug naar Mechelen.

De 26-jarige verdediger speelde ruim 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Ook speelde hij al één interland met de Rode Duivels.