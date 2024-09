Gumienny laat zich uit over de handsspelgevallen bij Antwerp en Club Brugge: "Wordt enkel aanvaard bij bescherming gezicht of edele delen"

De handsspelregels hebben weer voor discussie gezorgd dit weekend. Bij Antwerp werd een goal afgekeurd na handsspel van Vincent Janssen. Bij Club Brugge dan weer omdat Skov Olsen de bal met de bovenarm raakte. Serge Gumienny gaf er zijn mening over.

Janssen gebruikte zijn armen om zich te beschermen tegen een bal die van dichtbij tegen hem werd geknald en de bal dwarrelde in doel. Ref Nathan Verboomen besliste om de goal af te keuren.

“Ik vind dit een moeilijk geval. Waarom? Omdat er hier eigenlijk sprake is van discriminatie van aanvallers ten opzichte van verdedigers", aldus Gumienny in HBvL. "Als een verdediger een bal op deze manier afblokt in de eigen zestien, dan zal daar zelden een strafschop voor toegekend worden. Omdat de armen duidelijk voor het lichaam zijn."

Janssen deed eigenlijk hetzelfde, maar voor spitsen gelden andere regels. "Het lijkt misschien wat oneerlijk, maar de regels zijn duidelijk. Een doelpunt moet honderd procent clean zijn. Een aanvaller mag op geen enkele manier voordeel halen uit een niet-reglementaire handeling."

"Dus ik denk dat het Referee Comitee Verboomen zal volgen in zijn beslissing. Ik kan me er ook wel in vinden. Of wat Janssen doet niet valt onder lichaamsbescherming? Neen, dat wordt enkel en alleen aanvaard bij de bescherming van het gezicht of de edele delen.”

Bij Skov Olsen was het iets duidelijker, want hij gaf de bal een zetje met de bovenarm. “Ook in de Brugse derby werd een doelpunt voor Skov Olsen afgekeurd voor hands. Een terechte beslissing volgens mij. De speler maakt zelf een beweging met de bovenarm om de bal de juiste richting mee te geven.”