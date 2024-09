Charles De Ketelaere reageert op EK waar hij geen kansen kreeg en op positie van de bondscoach

Charles De Ketelaere gaat de komende matchen veel kansen krijgen. De bondscoach sprak zijn spijt al uit dat hij CDK amper gebruikte op het EK. De aanvaller zelf had daar op zijn persconferentie nog iets over te vertellen.

De Ketelaere kreeg twee minuten tegen Frankrijk en dat was het. "Het was voor mij een teleurstellend EK, persoonlijk en voor het team. Ik heb dat achter mij gelaten, ik kijk vooruit. Ik hoop mijn steentje bij te dragen. Mijn polyvalentie kan een voordeel zijn om minuten te verzamelen", klonk het.

"Ik zie deze interlandbreak niet als een nieuw begin. Ik doe gewoon mijn ding. Het zijn twee matchen, ik ga mijn best doen. Ik heb wel gehoord dat de bondscoach in mij gelooft. Dat is leuk. Maar op het EK voelde ik mij ook klaar. Ik heb er zin in."

De Ketelaere wou het ook nog opnemen voor Domenico Tedesco. "We hadden onszelf in een betere positie moeten brengen om in de achtste finales niet tegen Frankrijk uit te komen - dat is een topland. En dan was er die ongelukkige goal tegen de Fransen. Dat zijn details die het verschil gemaakt hebben. De coach heeft in de kleedkamer nog kort teruggeblikt."

"Ik denk niet dat het EK alleen de fout van de trainer was. De spelers staan op het veld en voeren de opdrachten uit. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid."

CDK is ook van plan om het volle pond te geven tegen Israël en Frankrijk. "Dat deze Nations League een voorbereiding op de WK-kwalificaties zou zijn? Het zijn matchen die we willen winnen voor de Nations League. Er is niemand die er zijn voeten aan wil vegen."