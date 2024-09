Een nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Het klopt dat ze me niet vaak herkennen in het restaurant."

Nieuw gezicht, dinsdag, in Tubeke: Arne Engels sprak voor de eerste keer met de pers als Rode Duivel. Een speler die weinig bekend is bij het grote publiek, maar die zeer op zijn gemak leek.

Het einde van de zomer was druk voor Arne Engels (20 jaar), die deze dinsdag voor het eerst aanwezig was op een persconferentie in het nationaal centrum van Tubize. Naast zijn allereerste "echte" selectie bij de Rode Duivels, heeft de voormalige jeugdspeler van Club Brugge een transfer van 11 miljoen euro naar Celtic Glasgow afgerond.

"Dit zijn geweldige momenten voor mij en mooie stappen," juicht Engels, die toch al de sfeer van de Rode Duivels had geproefd omdat Domenico Tedesco hem had ingedeeld bij groep A als "reservespeler" voor het EK 2024.

Ik kom hier niet om te eisen om op een bepaalde positie te spelen!

"Het was al heel mooi voor mij. Natuurlijk had ik naar het EK kunnen gaan, er was een plek beschikbaar, dat klopt, maar het was geen teleurstelling," verzekert Arne Engels. "Ik had al veel kunnen leren door bij de groep te zijn." Nu is hij een volwaardige Duivel... maar in welke rol?

Arne Engels, onbekend in België?

"Ik zou zeggen dat mijn beste positie op het middenveld is, daar voel ik me het best. Maar ik ben blij hier te zijn, dat is wat telt. Ik kom niet om te eisen waar ik moet spelen, dat beslist de coach," glimlacht de Celtic-middenvelder. "Ben ik zenuwachtig? Nee, want waar je ook speelt, bij Brugge, in Duitsland, bij Celtic, er is druk. Ik heb bewezen dat ik ermee kan omgaan, ik voel geen druk."

Tedesco heeft gezegd dat hij "dingen zal proberen," en Engels zou dus speeltijd kunnen krijgen, zowel in de verdediging als op het middenveld. Dat kan hem ook wat meer bekendheid geven in België. "Ik maak me niet te veel zorgen of er wel of niet over mij wordt gesproken. Het belangrijkste is dat ik present ben op het veld," relativeert hij.

"Maar het is waar dat ik naar een restaurant kan gaan zonder herkend te worden," lacht Engels vervolgens. "Het stoort me niet. Ik weet niet of dat zal veranderen met deze selectie, maar als dat zo is, vind ik het ook prima, zo gaat het nu eenmaal."