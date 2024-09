Thibo Somers heeft boodschap voor Cerlce-coach Miron Muslic: "Ben er niet al te gelukkig mee"

Cercle Brugge verloor zondag de Brugse derby met 3-0. Ook voor kapitein Thibo Somers is het nu tijd om even te herbronnen.

Met een 1-4 nederlaag tegen Wisla Krakow en een 3-0 verlies tegen Club Brugge was de week van Cercle Brugge voor de interlandperiode niet de beste. Volgens coach Miron Muslic is het tijd voor 'een nieuwe cyclus'.

"De rust komt net op tijd", zei kapitein Thibo Somers na de derby. "In sommige matchen waren we niet meer scherp genoeg. We zijn een jonge ploeg en speelden enorm veel, dat is ook nieuw voor ons", zei Somers nog.

In de derby was Somers er opnieuw bij, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Wisla Krakow. "Als de coach dat beslist, dan moet je dat accepteren. Maar gelukkig was ik er niet mee", zei Somers daar nog over.

Somers liever hoger op het veld

Waar Somers ook niet al te gelukkig over was, was zijn positie in de derby. Hij begon nog op de rechtsbuiten, maar moest na de rust opnieuw op de rechtsachter spelen. En dat was niet naar zijn zin.

"Ik heb al op veel verschillende posities gespeeld dit seizoen. Polyvalentie heeft zijn voor-en nadelen. Iedereen weet dat ik me liever hoger op het veld bevind. Ik ben er ook niet altijd gelukkig mee, maar het is wat het is."