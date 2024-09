De Belgische clubs hebben de kans gemist om Mbangula binnen te halen: "Anderlecht heeft niet echt geprobeerd om mij te houden"

Samuel Mbangula is momenteel aan het schitteren bij Juventus, maar hoe komt het dat zo'n talent geen kans heeft gekregen in België? De belofteninternational heeft zijn verhaal verteld.

Samuel Mbangula stond dinsdag de pers te woord in Tubize, voorafgaand aan de wedstrijd van de Beloften in Kazachstan voor de EK U21-kwalificaties. Hoewel hij nu natuurlijk de aandacht trekt na zijn knallende start bij Juventus, had hij minder geluk in België.

Op zijn 16e waagde hij de sprong naar het buitenland en sloot hij zich aan bij de Oude Dame. "Het is waar dat het jong is, maar wanneer je een droom hebt en de kans hebt om die te verwezenlijken, ga je er meteen voor", begint Mbangula. "Ik ben vastberaden. Maar dat betekent niet dat ik nooit getwijfeld heb, twijfelen is natuurlijk en goed, want het stelt je in staat om je te concentreren op het te bereiken doel."

Mbangula aarzelde niet om België te verlaten, want niet alles verliep zoals gehoopt. "In Brugge ging het al niet zo goed met mijn schoolwerk. Ik ging van het zesde leerjaar in het Frans naar het secundair onderwijs in het Nederlands en ik hoef u niet uit te leggen dat het niet zo vlot verliep als ik had gehoopt", legt hij uit. Samuel Mbangula is Franstalig, en hoewel hij de vragen in het Nederlands van onze collega's begreep, voelde hij zich comfortabeler om in het Frans te antwoorden.

Juventus, zoals Cristiano Ronaldo

"Bovendien kreeg ik op voetbalgebied ook niet de kansen die ik hoopte. Ik tekende bij Anderlecht om dichter bij mijn familie te zijn en om mijn schoolwerk te vergemakkelijken", vervolgt de flankspeler. Daar kwam de Italiaanse club hem halen, en Anderlecht hield hem niet tegen.

"Heeft Anderlecht me grote salarisaanbiedingen gedaan? Dat zou je aan mijn makelaar moeten vragen (glimlacht). Nee, laten we zeggen dat de club niet alle moeite heeft gedaan om me tegen te houden", erkent Mbangula. Juventus trok hem aan om onder andere één reden: destijds was het de club van Cristiano Ronaldo.

Als ik een tiende van de carrière van Cristiano Ronaldo kan hebben, teken ik ervoor!

"Ja, dat speelde mee in mijn keuze", geeft hij toe. "Op professioneel vlak is Ronaldo een van mijn idolen. Kunnen zeggen dat ik bij de club van CR7 ging spelen, was iets speciaals. Als je maar een tiende van zijn carrière zou kunnen hebben, dan teken je meteen. Ik heb hem kort ontmoet... als ballenjongen (lacht). Maar ik ben er al erg blij mee", zegt hij.

De Samuel Mbangula van vandaag heeft weinig gemeen met de jongen die België verliet. "Het is waar dat men me als onverschillig bestempelde, en dat heb ik gecorrigeerd. Sommigen zullen zeggen dat ik het nog steeds ben, maar dat is gewoon mijn manier van zijn, ik ben dat absoluut niet meer op het veld. Wanneer je bij Juve aankomt, heb je geen keuze, je moet dat corrigeren."