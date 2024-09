Zeno Debast ziet waarom Europa in de toekomst moet bibberen voor de Rode Duivels: "Gelukkig zaten ze alle drie in mijn ploeg"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zeno Debast zat er ontspannen bij. De in Halle geboren verdediger zit met de Rode Duivels op amper vier kilometer van zijn ouderlijk huis. Een afstand die een paar van zijn ploegmaats in een mum van tijd kunnen overbruggen.

Bij afwezigheid van Romelu Lukaku gaat het bij de Rode Duivels immers om snelheid draaien. En daar hebben ze er nu heel wat van: Loïs Openda, Jeremy Doku en nu ook Julien Duranville. "Heel veel snelheid, heel veel kwaliteit", grijnsde Debast.

"Gelukkig zaten ze vandaag alle drie bij mij in de ploeg. Die snelheid gaat een grote troef voor ons worden. Wie de snelste van de drie is? (denkt na) Eigenlijk weet ik het niet. We gaan dat eens moeten testen."

Wel zijn het alle drie andere profielen. "Loïs vraagt de bal meer vanuit de beweging als hij achter de verdediging spurt. Jeremy maakt zijn acties vanuit stilstand en Julien gaat altijd één tegen één. Ze hebben allemaal een andere stijl, maar één ding hebben ze gemeen: het is niet leuk om tegen te verdedigen."

Intussen is Debast aan zijn leerproces bij Sporting Clube de Portugal bezig. Hij zit er momenteel op de bank. "De integratie verloopt goed. Het niveau is wel anders: iets sneller en iets technischer. Er wordt ook meer tactisch getraind."

"Waarom ik nog op de bank zit? "Omdat ik nog moet wennen aan het nieuwe systeem. We spelen soms met 3 verdedigers, soms met vier. Ik heb een goed contact met de trainer. We spreken regelmatig eens na de training."

"Ik kijk ook uit naar de Champions League. We spelen tegen Club Brugge en dat zal een speciale sfeer zijn, natuurlijk. Ik leer elke dag. Het is ook opvallend in Portugal: het ene moment speel je voor 60.000 man, de week nadien vlieg je naar Madeira voor 5000 man."