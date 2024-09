Raakt Romelu Lukaku straks zijn record kwijt aan nieuw Belgisch talent? En 't is een verdediger, wat we nodig hebben

Jorthy Mokio verbreekt het ene record na het andere op jonge leeftijd. Hij heeft zich opnieuw onderscheiden bij de Rode Duivels.

Sinds zijn eerste speelminuten bij KAA Gent vorig seizoen, blijft Jorthy Mokio indruk maken. Bij zijn debuut bij Standard in maart op zestienjarige leeftijd, werd hij de jongste speler in de geschiedenis van Gent om in het eerste team te spelen, bijna het Belgische record van Romelu Lukaku evenarend.

Overgestapt naar Ajax deze zomer, heeft hij al indruk gemaakt door te debuteren in de Europa League. Daarmee werd hij de jongste buitenlandse speler in de geschiedenis van Ajax die zijn debuut maakte in het eerste elftal.

Gisteren scoorde de jonge verdediger zelfs voor de Belgische U21 tegen Kazachstan, met een prachtige volley, kort nadat hij het veld in was gekomen. Dit maakt hem de op één na jongste speler in de Belgische geschiedenis die heeft gescoord in de kwalificaties voor een EK U21, achter niemand minder dan Romelu Lukaku.

Big Rom scoorde tegen Slovenië met Jan Oblak op 16-jarige leeftijd, 3 maanden en 26 dagen onder leiding van Jean-François De Sart in september 2009. Simon Mignolet, Radja Nainggolan, Jelle Vossen en Mehdi Carcela maakten deel uit van dat team.

Maakt hij binnenkort ook zijn opwachting bij de grote Duivels? Als hij het traject van Lukaku blijft volgen, moet dat bijna. Die maakte zijn debuut op zijn 16 jaar 9 maanden en 18 dagen. Mokio heeft nog drie maanden om dat te kloppen.