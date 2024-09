Dendoncker neemt de RSCA Women als voorbeeld voor wat de standaard bij Anderlecht moet zijn

Leander Dendoncker komt nog uit de glorieperiode, toen Anderlecht nog minstens één keer om de twee jaar kampioen speelde. Intussen is het al zeven jaar geleden en bij die laatste titel was Dendoncker nog basisspeler onder Besnik Hasi.

Dendoncker ging daarna hogerop voetballen, met wisselend succes. "Om eerlijk te zijn: ik heb Anderlecht de laatste jaren niet echt meer gevolgd. Wel toen ik net vertrok," begint hij. De kritiek die er nu is van de fans, dat heeft hij ook meegemaakt.

Hij herinnert zich nog goed de periode onder coach René Weiler, toen de ploeg ondanks zware kritiek uiteindelijk de Belgische titel pakte en de kwartfinale van de Europa League bereikte. "Op het einde van het seizoen telt er maar één ding en dat zijn de prijzen," aldus Dendoncker.

Het gebrek aan prijzen is volgens Dendoncker wel een groot probleem voor de club. "Het is al veel te lang geleden dat er hier nog een prijs gewonnen werd", zegt hij. "Het zit natuurlijk in het DNA van Anderlecht en de fans dat er elk jaar minstens voor de titel gespeeld wordt. En dat is al veel te lang niet gebeurd," legt hij uit.

De RSCA Women zijn zeven keer op rij kampioen geworden, dat is de standaard

Dendoncker is de man om de kleedkamer van Anderlecht eraan te herinneren wat de standaard moet zijn op Anderlecht. "Ik sprak vandaag nog met de materiaalman van de vrouwen, die hier ook al was toen ik hier speelde bij de jeugd. De RSCA Women zijn zeven jaar op rij kampioen geworden," vertelt hij. "Dat is het voorbeeld dat Anderlecht moet nastreven. Die prestaties zouden als inspiratie moeten dienen voor het eerste elftal."

Toch erkent Dendoncker dat het voor een club als Anderlecht niet gemakkelijk is om zo'n standaard te hanteren, gezien de concurrentie. "Dat is de standaard die Anderlecht als club zou moeten leggen, maar dat is moeilijk als je niet City bent. Er zijn er altijd meer die meedoen," zegt hij.

Desondanks blijft de verwachting dat Anderlecht moet meedoen om de prijzen. "De verwachting is dat je meedoet," zegt Dendoncker. "De mensen die nu de leiding in handen hebben, streven daar ook naar. Maar dat is niet van vandaag op morgen weer in orde. Zoiets neemt tijd in beslag natuurlijk," besluit hij.