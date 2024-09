Verhuurde Anderlecht-speler spreekt over zijn toekomst bij paars-wit: "Geen revanchegevoelens"

Louis Patris, verdediger van Anderlecht, werd dit seizoen uitgeleend aan STVV om meer speeltijd te krijgen. Na zijn debuut in de oefenmatch tegen Westerlo bij de Limburgse club gaf hij aan dat hij vooral blij was om weer op het veld te staan.

De rechtsback is gekomen om minuten te verzamelen. “Het deed vooral deugd om een match te spelen,” zegt Patris in HBvL. “Ik ben naar Sint-Truiden gekomen om te spélen, niet om op de bank te zitten.”

Zijn transfer naar STVV viel samen met de aanstelling van Felice Mazzu als coach. Hoewel Patris Mazzu vooraf niet persoonlijk kende, weet hij dat de trainer vooral inzet op intensiteit en teamcommunicatie. “Het is die intensiteit die ik de ploeg ook probeer bij te brengen. Daarom ben ik hier.”

Patris ziet zijn tijdelijke overstap niet als een revanche tegenover Anderlecht, dat deze zomer koos voor de ervaren Thomas Foket in zijn plaats. “Ik heb geen revanchegevoelens tegenover Anderlecht."

"Dit zijn momenten die je meemaakt in je voetbalcarrière. Vorig jaar speelde ik daar 16 matchen, waarvan 10 in de basis. Ik heb er overigens nog een contract tot 2028.”

Hoewel er ook interesse was van het Nederlandse NEC, koos Patris bewust voor STVV. “Nijmegen was een mooie optie, maar ik voelde meer voor de Belgische competitie. STVV is een familiale club, vergelijkbaar met mijn ex-ploeg OHL. De keuze was dus vlug gemaakt.” Voorlopig focust hij zich volledig op zijn periode bij STVV, terwijl zijn toekomst bij Anderlecht nog openligt.