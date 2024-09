Christian Eriksen heeft er misschien goed aan gedaan om bij Manchester United te blijven: Deen krijgt zijn kans en benut die meteen

Christian Eriksen heeft besloten om deze zomer bij Manchester United te blijven, ervan overtuigd dat hij zijn kans zou krijgen. En hij wordt onmiddellijk beloond: de Deen stond zaterdag in de basis tegen Southampton en won.

Het was een van de zomerse transferdossiers van Anderlecht: Jesper Fredberg had alles geprobeerd om Christian Eriksen naar RSC Anderlecht te halen. De Deen had de spelverdeler kunnen worden waar paars-wit zo naar verlangde. Het zou een enorme slag geweest zijn, maar al snel werd duidelijk dat het onmogelijk was.

Uiteindelijk leek Christain Eriksen zelfs nooit dichtbij een overstap naar Anderlecht, laat staan om Manchester United te verlaten. De voormalige ster van Tottenham was er zeker van dat hij zijn kans zou krijgen bij de Red Devils.

Zaterdag reisde Manchester United naar Southampton en Christian Eriksen stond inderdaad in de basis op het middenveld naast Kobie Mainoo en Bruno Fernandes.

United kwam even in de problemen door een penalty weg te geven na een halfuur, maar Cameron Archer miste en Man U nam daarna de overhand. Matthijs De Ligt opende de score uit een corner kort daarna (35e, 0-1), en Marcus Rashford verdubbelde de voorsprong op de 41e minuut.

Voormalige Anderlecht-speler Joshua Zirkzee speelde de volledige wedstrijd als spits, maar vond het net niet. Manchester United eindigde de wedstrijd met 11 tegen 10 na de uitsluiting van Jack Stephens, en Alejandro Garnacho maakte in de slotfase de 0-3.