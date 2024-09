Johan Boskamp voelt mee met Jan Vertonghen

Jan Vertonghen zit in een lastige situatie bij Anderlecht. Zijn blessure is erger dan verwacht en dus zal hij nog wel een tijdje out zijn. Johan Boskamp voelt mee met de verdediger.

Jan Vertonghen is geblesseerd en zal nog wel een tijd buiten strijd zijn. Het werd al snel duidelijk dat hij niet tegen KVC Westerlo zou kunnen spelen, maar paars-wit zal zijn verdediger nog langer moeten missen. Coach Brian Riemer liet vrijdag op zijn persconferentie weten dat Vertonghen pas te vroegste terug is na volgende interlandperiode. Zo blijft het zeker nog een maand wachten. "Ik vind het echt klote voor Jantje", begint Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. Hij heeft het duidelijk erg te doen met de ex-Rode Duivel. "Een zeurende achillespees is één van de meest waardeloze blessures waarmee je te maken kan krijgen als voetballer. Sinds het EK heeft hij nog maar twee wedstrijden gespeeld. In wat wellicht zijn laatste seizoen wordt, zal hij zich zijn seizoensbegin wel anders hebben voorgesteld", gaat Boskamp verder. "Ik hoop dat hij er snel van verlost geraakt. Met meer dan 150 interlands gaat hij toch de Belgische voetbalgeschiedenis in als één van de allergrootsten."





