Lucas Stassin kan het niet laten en lacht nog eens heel hard met Westerlo

Lucas Stassin verliet op de slotdag van de zomermercato Westerlo. Hij speelt nu bij het Franse Saint-Etienne.

Een niet te weigeren bod, dat zorgde voor het vertrek van Lucas Stassin bij Westerlo. Het Franse Saint-Etienne legde maar liefst tien miljoen euro op tafel en als Belgische eersteklasser is dat meer dan meegenomen.

Een droombestemming is het zeker niet geworden, want Saint-Etienne is uitgeroepen tot lelijkste stad van Frankrijk. Stassin kan het niet laten om nog eens hard te lachen met zijn vorige club Westerlo.

“Ik ken die reputatie, maar dat is me nog niet opgevallen. Als je een jaar in Westerlo zat, is niets nog lelijk. Grapje, hè. Ze zeiden dat hier niets doen is, maar ça va”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Het mijnmuseum is de topattractie volgens Tripadvisor, gevolgd door de voetbalclub. “Voor mij is het andersom. Maar met de familie kan dat museum nog leuk zijn. En je hebt een cinema, karting, bowling, restaurants, een stadscentrum. Dat is er in Westerlo niet.”

Een grote verandering is het niet volgens Stassin. “Frankrijk is niet zo verschillend van België. In Westerlo werd Engels, Nederlands en Turks gesproken. Nauwelijks Frans. En hier is het alleen Frans. Op dat vlak wordt het zelfs makkelijker.”