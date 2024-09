Leander Dendoncker is héél eerlijk en geeft toe dat RSC Anderlecht (aanvankelijk) niét zijn eerste keuze was

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Leander Dendoncker heeft zijn debuut - of hoe zeggen we dat voor een speler die terug is gekeerd? - voor RSC Anderlecht gemaakt. De middenvelder miste de volledige voorbereiding, maar was meteen één van de enige lichtpunten bij paars-wit. Al had Jesper Fredberg hem al veel vroeger willen halen.

Leander Dendoncker sloot pas begin september aan bij RSC Anderlecht. Al had de middenvelder de kans om een quasi volledige voorbereiding door te maken op Neerpede. "Aan het begin van de transferperiode hadden we al een gesprek", aldus Dendoncker in Het Laatste Nieuws. "Anderlecht wilde me er toen al graag bij hebben. Ik stond er voor open, maar besliste om toch nog even te wachten." Was Anderlecht niet de eerste keuze van het paars-witte jeugdproduct. "Ik wilde mijn opties nog even bekijken. Op dat moment was ik nog volop aan het strijden voor mijn plaats bij Aston Villa." "Unai Emery (coach van The Lions, nvdr.) nam me mee op stage naar de Verenigde Staten", gaat Dendoncker verder. "Maar gaandeweg werd het duidelijk dat de speelkansen voor mij schaars zouden zijn." Wanneer koos Leander Dendoncker zelf voor zijn terugkeer naar RSC Anderlecht? "Anderlecht was nog steeds geïnteresseerd", besluit de 32-voudig Rode Duivel. "Jesper Fredberg en Brian Riemer maakten we meteen duidelijk dat mijn profiel broodnodig was voor Anderlecht. Toen heb ik geen moment meer getwijfeld."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur