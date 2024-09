The man, the myth, the legend... Vanaken vaste klant, maar Genk, Gent en Westerlo ook goed vertegenwoordigd

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. De beste prestaties werden door ons gebundeld en in een elftal gegoten. Gent, Genk, Westerlo en Standard hebben deze week elk twee afgevaardigden.

Doel

In doel kiezen we voor Davy Roef, die in de balans lag met Simon Mignolet. Roef speelt echter een heel goed seizoensbegin en mag daarvoor eens beloond worden. Over de Gentse doelman zijn situatie leest u later op de dag nog meer.

Verdediging.

De twee backs komen uit Westerlo. Bryan Reynolds en Emin Bayram maakten het Anderlecht bijzonder moeilijk. Bayram scoorde ook de openingsgoal.

In het centrum kunnen we niet om Nathan Ngoy heen. De Standard-verdediger heeft zijn mislukte transfer naar Luton Town helemaal opzij kunnen zetten en ontpopt zich tot de verdedigingsleider van de Rouches. Naast hem Zeno Van Den Bosch. Naast Alderweireld is die helemaal ontloken.

Middenveld

De hoeveelste keer zou hij er nu instaan? Hans Vanaken is een habitué in deze rubriek. Met goals nummer 99 en 100 in zijn carrière leidde hij Club naar winst tegen Kortrijk. En wat gezegd van Jarne Steuckers? Doe er nog maar eens een goal en een assist bij. Drie treffers en drie assists in zes matchen. Aanpassingsperiode? Nope!

Daan Heymans is onder Rik De Mil dan weer de belangrijkste speler van Charleroi geworden. Of hoe noemt u zes goals in zeven matchen?

Aanval

Op een voor hem ongewone plaats als winger deed Noah Fadiga het geweldig. Een goal en een paar heel mooie dribbels deden de fans op de banken staan. Aan de andere kant konden we niet om Yira Sor heen. De Nigeriaan is een snelheidsduivel van de bovenste plank.

Een goal en twee assists voor hem. Onhoudbaar als hij in de diepte wordt gestuurd met de juiste pass. En die komen er wel van Steuckers en Karetsas. In de spits dan Soufiane Benjdida. Het jeugdproduct van Standard scoorde een penalty, maar zijn omhaal aan zijn eigen zestien om Zeqiri te lanceren voor de 0-2 was gewoon bovenaards!