Antwerp lijkt er goed vanaf te komen: bondsparket vordert alternatieve straf na incident waarbij fan gewond raakte

Op 18 augustus maakten enkele Antwerp-fans zich niet populair in het Jan Breydel-stadion. Toen wierpen Antwerp-supporters Bengaals vuurwerk op het veld, waarbij ook een fan gewond raakte. De club riskeerde een serieuze sanctie, maar die lijkt er niet te komen.

Tijdens de wedstrijd Club Brugge - Antwerp besloten ongeveer 30 Antwerp-fans om Bengaals vuurwerk op het veld te werpen. Hierbij raakte een van de eigen supporters gewond.

Ze liep brandwonden op waarvoor ze met plastische chirurgie moest behandeld worden. Op dinsdag heeft het bondsparket de straf bepaald die Antwerp zal krijgen.

Bondsprocureur Ebe Verhaegen gaf hier uitleg bij. "Als bondsparket willen we een ander beleid en een nieuwe politiek invoeren. Daarom stellen we een alternatieve sanctie voor", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"Wij vragen de club om een actieplan te laten opstellen om dit soort incidenten in kaart te brengen, de oorzaken ervan te onderzoeken en concrete maatregelen om ze aan te pakken", besluit hij.

Antwerp komt er dus vanaf zonder wedstrijden achter gesloten deuren of verplaatsingen zonder supporters. Op 17 oktober moet de club haar actieplan overmaken aan het bondsparket. Indien het actieplan niet voldoet riskeert The Great Old twee uitwedstrijden zonder publiek met uitstel.