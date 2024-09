Debutant maakt meteen indruk: lukt bij Mechelen wat bij OH Leuven, Zulte Waregem en Club Brugge nooit lukte?

KV Mechelen heeft op de slotdagen van de transfermercato nog versterking gevonden op de transfermarkt. Ahmed Touba wordt gehuurd van Basaksehir, met aankoopoptie. Bij zijn debuut maakte hij meteen indruk.

KV Mechelen heeft verrast met een nieuw gezicht enkele dagen voor het sluiten van de zomermercato. De club maakte toen officieel bekend dat Ahmed Touba getekend heeft bij de Kakkers. Hij wordt gehuurd van het Turkse Basaksehir, met aankoopoptie.

"Met Ahmed halen we een echte leider binnen. Zijn ervaring op het hoogste niveau & zijn gestalte zorgen voor extra mogelijkheden binnen het team. Wat in het begin van deze transferperiode nog ondenkbaar leek, hebben we nu toch weten te realiseren", aldus sportief directeur Tim Matthys op de clubwebsite.

Echte leider, vele watertjes

Touba begon in de jeugd van Doornik en ging daarna via Moeskroen, Standard en Valenciennes richting Zulte Waregem, waar hij werd weggeplukt door Club Brugge. Daarna volgde ook nog onder meer een uitleenbeurt aan OH Leuven.

In 2020 werd hij door blauw-zwart naar Bulgarije gestuurd. Hij werd toen uitgeleend aan Beroe Stara Zagora, waar hij van linksachter werd omgevormd tot centrale verdediger. Die uitleenbeurt kwam hard aan bij de speler: “Op het moment dat we Touba op het spoor kwamen, zat hij helemaal aan de grond."

"Als jonge gast in Bulgarije moeten gaan voetballen, is geen pretje. Hij had het gevoel dat hij door Club niet au sérieux genomen werd", aldus Jacky Mathijssen - toen beloftencoach bij de Rode Duivels - over Touba eerder bij Gazet van Antwerpen.

Nu is de verdediger echter helemaal terug. Tegen KAA Gent maakte hij meteen zijn debuut voor KV Mechelen. Hij viel tijdens de rust in voor José Marsa centraal achterin bij De Kakkers en maakte meteen heel wat indruk.

Indrukwekkende start

"Het doet altijd deugd om te spelen, zeker tijdens een debuut. Jammer genoeg maken we het onszelf onnodig moeilijk, al hebben we toch karakter blijven tonen", aldus Touba in een eerste reactie na zijn eerste wedstrijd.

Het is natuurlijk altijd lastig om in te vallen bij een 2-0 achterstand, maar Touba liet in de tweede helft wel een paar goede dingen zien. Ook coach Besnik Hasi was onder de indruk nadat hij hem wisselde voor de ongelukkige José Marsa.

Klaar voor doorbraak?

"Marsa zal leren uit die fouten. Hij spreekt zelfs geen Engels, komt uit een heel ander land en heel andere taal. Hij had begrip voor zijn wissel, want we gingen in een ander systeem spelen met vier achteraan."

"Ahmed Touba is nog niet klaar voor negentig minuten, maar hij bracht wel rust aan de bal. Dat is een van zijn kwaliteiten." En of Touba meteen indruk maakte. Kan hij nu eindelijk doorbreken in ons land? In het verleden kwam hij nog niet verder dan tien matchen voor Club Brugge en negen voor OH Leuven in de hoogste klasse.