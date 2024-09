Anderlecht-fans viseren volgende zondebok en willen hem ook buiten: "Drie slachtoffers, één schuldige"

Bij Anderlecht zijn de problemen natuurlijk niet opgelost na het ontslag van Brian Riemer. Dat had niemand verwacht ook, want de gebreken in de kern zijn duidelijk. Maar niet Jesper Fredberg wordt door de fans op de korrel genomen.

Het is niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute die de boter heeft gegeten bij de fans. Zelfs het trouwe Mauves Army begint zich nu te roeren. Tijdens de match tegen Charleroi verschenen er spandoeken met "Wouter buiten". Ook de bron van hun frustratie maakten ze duidelijk: "Drie slachtoffers, één schuldige". Daarmee werd verwezen naar Riemer, Felice Mazzu en vooral Vincent Kompany. De fans kunnen het nog altijd niet verkroppen dat Vandenhaute de resultaten onder het paars-witte icoon te weinig vond en hem naar de uitgang duwde. Dat hij nu met Bayern Mûnchen hoge toppen scheert, is natuurlijk koren op de molen van de kritikasters. Vandenhaute wordt door veel fans gezien als de man die 'de cultuuromslag' teweeg wil brengen bij Anderlecht. Maar niemand wil die omslag: het Anderlecht-DNA zit daarvoor veel te diep geworteld. Dat de zomermercato niet bracht wat ervan verwacht werd, wordt ook Fredberg aangewreven, maar het is Vandenhaute die de schietschijf aan het worden is. En het ziet er niet naar uit dat het gaat beteren, want met deze kern zal het knokken worden om de komende maanden meer vloeiend voetbal te brengen.