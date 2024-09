De Roeck spreekt klare taal over afwezigheid van Odoi en zijn vervanger

Denis Odoi was niet van de partij tegen Westerlo. Trainer Jonas De Roeck was vooral heel tevreden van zijn vervanger Kobe Corbanie.

Omwille van een lichte blessure nam Jonas De Roeck Denis Odoi afgelopen weekend voor het duel met Westerlo uit de selectie. De ex-speler van Club Brugge staat ook op één gele kaart van schorsing.

Het is uitkijken of ze Odoi bij Antwerp kunnen klaarstomen voor de derby van volgend weekend, al was zijn vervanger Kobe Corbanie, amper 19 jaar oud, heel erg sterk bezig bij zijn eerste basisplaats in de competitie.

“Kobe werkte met een strijdershart, ook toen hij in de wedstrijd naar een andere positie doorschoof (de rechtsachter, red.) . We zijn blij dat hij zijn moment genomen heeft”, zegt De Roeck aan Gazet van Antwerpen.

Het was opvallend dat Corbanie mocht blijven staan toen Dennis Praet kwam invallen. Niet Corbanie, maar wel Jelle Bataille werd naar de kant geroepen.

De Roeck denkt dat er geen probleem zal zijn voor Odoi om opnieuw fit te geraken voor de derby van zondag tegen Beerschot.