Scheidsrechtersbaas zet één van zijn refs vol in de wind na "onbegrijpelijke beslissing": "Dit gaat tegen de geest van het spel in"

Zoals we gisteren al schreven zaten ze bij het Referee Department verveeld met de fase in Standard-Union waarbij Christian Burgess herhaaldelijk aan het truitje van spits Benjdida trok. Jonathan Lardot kwam er op terug in Under Review en moest toegeven dat het niet te verklaren viel.

Rond het uur ontsnapte centrale verdediger Burgess aan een rode kaart tijdens de wedstrijd op Sclessin. Hij trok herhaaldelijk aan het shirt van de doorgebroken Benjdida, maar scheidsrechter Boterberg besloot zelfs niet te fluiten voor een overtreding.

Trainer Ivan Leko was op de persconferentie duidelijk niet te spreken over de situatie. “Ik wilde er zelf niet over beginnen, maar dit is een grap,” zei hij met een verontwaardigde toon. “Dit was 200 procent rood. Ik kan nog begrijpen dat de ref op het veld het niet ziet, maar daar hebben we toch de VAR voor?"

De situatie zorgde voor veel discussie, zeker nadat Leko benadrukte dat de fout drie keer een rode kaart waard was. "We betalen toch voor de VAR om dit soort situaties op te lossen?" voegde de trainer van Standard toe. De coach vond het onbegrijpelijk dat de videoscheidsrechter niet ingreep en gaf duidelijk aan dat het voor hem een groot mankement in het systeem was.

Ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot kreeg de beelden onder ogen in het programma ‘Under Review’. Lardot kon niet anders dan toegeven dat er een fout was gemaakt. “Jammer genoeg heb ik geen uitleg hiervoor", begon hij zijn reactie. "Dit had altijd rood moeten zijn. En de VAR had hier zeker moeten tussenkomen. Dit is een menselijke vergissing, zowel van de scheidsrechter als van de VAR."

Lardot was opvallend kritisch in zijn analyse en ging verder in op de beslissingen van het scheidsrechtersteam. "De scheids liet eerst terecht verder spelen toen de Union-verdediger de bal op een correcte manier terugwon. Maar de eerste fase werd volledig genegeerd of verkeerd beoordeeld. Er werd zelfs geen overtreding gefloten", aldus Lardot. “Wat Burgess deed, gaat gewoon tegen de geest van het voetbal in.”