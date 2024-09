Franky Van der Elst ziet dat Anderlecht iets beter had kunnen aanpakken: "Achteraf gezien zullen ze daar misschien spijt van hebben, en hijzelf ook"

Anderlecht won deze week zijn eerste Europa League-wedstrijd van het seizoen tegen Ferencvaros. Toch kreeg paars-wit ook een domper te verwerken: Francis Amuzu viel alweer geblesseerd uit.

Het is al de derde blessure die Amuzu dit seizoen opliep. In juli en augustus miste hij ook al drie wedstrijd door blessures aan de enkel en, net zoals nu, aan de hamstring.

"Echt jammer voor Francis", begint Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Ik ken hem nog van bij de nationale U19, toen ik daar assistent was. Het is zó’n geweldige gast."

"Welopgevoed, altijd vriendelijk, altijd goedlachs – niemand heeft een mooiere lach dan Ciske. Je kan er niet kwaad op zijn, je gunt hem alles, maar de laatste tijd heeft hij veel pech. Vorig seizoen lag hij er al vier maanden tussenuit met pubalgie, dit seizoen miste hij de competitiestart, nu dit."

Amuzu heeft in zijn carrière al heel wat last gehad van blessureleed, maar afgezien daarvan vindt Van der Elst dat de winger bij Anderlecht maar weinig progressie maakte. "Hij is wel doorgebroken bij Anderlecht, maar na zijn sterke periodes in 2021 en 2022 heb ik geen vooruitgang meer gezien."

Maar Anderlecht had Amuzu al lang kunnen verkopen. Twee jaar geleden wees paars-wit een bod van 9 miljoen euro af van Nice. "Achteraf gezien zullen ze daar misschien spijt van hebben, en hijzelf ook, want Nice heeft het goed gedaan", merkt Van der Elst op.

"Maar oké, ze zullen toen gedacht hebben dat hij het jaar erop nóg meer waard zou zijn. Nu, Cisse is nog altijd maar 25. Laat ons hopen dat er qua rendement toch nog een déclic komt. En dat hij snel weer fit is, want de Europese campagne is net begonnen en straks staat er ook een nieuwe trainer."