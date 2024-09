Voormalig talent van Anderlecht doet het nu goed in de CPL en dankt paars-wit: "Heb er veel van Vincent Kompany geleerd"

Sieben Dewaele moest deze zomer op zoek naar een nieuwe club, nadat KV Oostende failliet ging. Uiteindelijk kwam hij bij SK Beveren terecht, waar hij het nu goed doet. De middenvelder legt zijn keuze voor Beveren uit en vertelt over zijn periode bij Anderlecht onder Kompany.

Sieben Dewaele zag afgelopen seizoen dat het week na week slechter ging met KV Oostende, toch gaf hij ieder weekend alles voor de club. Uiteindelijk ging KVO failliet en moest hij een nieuwe uitdaging aangaan. Hij koos voor een avontuur bij SK Beveren.

"Ik ben blij dat er zo’n mooie club als Beveren op mijn pad is gekomen", vertelde Dewaele bij Het Nieuwsblad. "Want het heeft even geduurd. De transfermarkt kwam heel traag op gang. Toch had ik alle vertrouwen in mijn omgeving. Al had ik wel verwacht dat er sneller clubs zouden aankloppen."

Hij legt ook kort uit waarom hij voor Beveren koos. "Waarom ik voor Beveren koos? Het is een mooie, ambitieuze club met een rijke geschiedenis. Het gesprek met trainer Marink Reedijk en general manager Bob Peeters zorgde voor vertrouwen."

Dewaele doorliep bij Anderlecht de jeugdreeksen, om nadien onder coach Vincent Kompany bij de A-ploeg terecht te komen. Maar echt doorbreken deed hij er niet.

"Ik ben Anderlecht voor altijd dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb. Het was een ervaring om onder Kompany te trainen en te spelen. Ik heb enorm veel van hem geleerd. En als hij spreekt, luister je meteen", besluit Dewaele.