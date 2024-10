Ook Westerlo is bezorgd voor komst Beerschot: gemeentebestuur overweegt fans te weren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de gestaakte derby tussen Antwerp en Beerschot bestaat het risico dat Beerschotfans vrijdagavond ook bij de wedstrijd tegen Westerlo voor ongeregeldheden zorgen.

Westerlo's burgemeester Guy Van Hirtum heeft daarom in de vroege namiddag overleg gepland met de politie en de club om de situatie in te schatten. Het is mogelijk dat Beerschot-supporters de toegang tot het stadion wordt ontzegd.

Van Hirtum betreurt het dat mogelijk 500 à 600 Beerschotfans de wedstrijd niet kunnen bijwonen vanwege enkele relschoppers, aldus HLN. Hij benadrukt dat de meerderheid van de supporters zich normaal gedraagt, maar begrijpt dat er voorzorgsmaatregelen nodig zijn om incidenten te voorkomen na wat er bij de Antwerpse derby gebeurde.

De burgemeester wijst erop dat de rivaliteit tussen Beerschot en Westerlo veel minder intens is dan die tussen Beerschot en Antwerp, en dat Westerlo bekendstaat als een gastvrije club. T

och vreest hij dat de ontevredenheid onder Beerschotsupporters over het beleid van hun eigen club kan leiden tot nieuwe incidenten. De hooligans van Beerschot hebben immers al aangegeven niet te zullen stoppen met hun acties.

Vrijdagavond speelt Beerschot tegen Westerlo in de openingswedstrijd van de tiende speeldag, terwijl Beerschot in een diepe sportieve crisis verkeert, met slechts één punt uit negen wedstrijden.