Real Madrid blijft de droom: jongeling bij ambitieuze club legt uit waarom het bij Club Brugge niet lukte

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Patro Eisden wist vorig seizoen de play-offs te halen voor promotie richting de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen tonen ze de nodige ambities en zijn ze zeker niet slecht begonnen aan de competitie. Met dank aan een ex-speler van Club Brugge onder meer.

Patro Eisden heeft na zeven speeldagen voorlopig 15 op 21 in het klassement. De Limburgers zijn dus meer dan prima aan het seizoen begonnen en lijken ook deze jaargang duidelijk te willen meespelen om de knikkers.

Vanrafelghem maakt indruk bij Patro Eisden

Met dank ook aan Keano 'Kiki' Vanrafelghem. Die is met vijf goals en een assist in zeven wedstrijden ook prima aan het seizoen begonnen. En de jongeling met een verleden bij Club Brugge mikt hoog.

"Real Madrid? Dat blijft nog altijd mijn droom om daar ooit de nummer 10 te gaan worden", windt Keano Vanrafelghem er allerminst doekjes om. En dat is toch wel hoog mikken.

Tijd voor iets nieuws

Een eerder avontuur bij een topclub als Club Brugge draaide wel op een sisser uit. "Hoe zoiets komt? Ach, dat is soms moeilijk. Aan Nicky Hayen lag het zeker niet", aldus Vanrafelghem in Krant van West-Vlaanderen.

"Hayen had het zelfs voor mij, maar het mocht niet zijn. Op een bepaald moment is een avontuur gewoon op aan beide kanten. Het was tijd voor iets nieuws."