Dejan Veljkovic doet verdere onthullingen: "95 procent was corrupt, één bestuurder handelde altijd volgens het boekje"

In de loop van zijn carrière heeft Dejan Veljkovic zich ontwikkeld tot een van de meest invloedrijke makelaars in het Belgische voetbal. Echter, zijn wereld stortte in toen hij in 2018 werd gearresteerd tijdens het onderzoek naar financiële wanpraktijken in de voetbalwereld.

Hij stond voor een zware keuze: volledig schuld bekennen en een gevangenisstraf van vijftien jaar riskeren, of een andere weg inslaan. "Mijn advocaten stelden voor om spijtoptant te worden, de eerste ooit in België", vertelt Veljkovic in HLN.

"In ruil voor mijn volledige medewerking kreeg ik een voorwaardelijke straf van vijf jaar en een boete van 80.000 euro." Deze beslissing kostte hem echter meer dan alleen zijn vrijheid; hij verloor vastgoed en luxegoederen ter waarde van ruim 4 miljoen euro.

Zijn getuigenis leidde tot minnelijke schikkingen voor tientallen betrokkenen, en de impact op het Belgische voetbal is nog steeds voelbaar. "Het gerecht had de keuze: zelf de gevangenis in of hen helpen. Ik koos ervoor om mijn naam te verdedigen."

Wie het meest profiteerde, bleef buiten schot

Veljkovic heeft echter geen spijt van zijn acties, zelfs niet ten opzichte van de mensen die hij door zijn bekentenissen in moeilijkheden bracht. "Waarom zou ik me schuldig voelen?" vraagt hij. "Ik heb jarenlang alles gedaan om die mensen te helpen. Toen het mis ging, wezen ze naar mij als de enige schuldige. Ik had de keuze: naar de gevangenis of hen aanwijzen. Ik heb de juiste keuze gemaakt."

"Wie het meeste profiteerde, bleef buiten schot. Waarom worden zij nooit genoemd?" Het is duidelijk dat Veljkovic nog steeds worstelt met de ongelijkheid in de manier waarop de verantwoordelijkheid voor de mistoestanden wordt verdeeld. Zijn frustratie is voelbaar wanneer hij spreekt over het gebrek aan aandacht voor de rol van de clubbestuurders.

Toch geeft Veljkovic ook toe dat hij zelf fouten heeft gemaakt. "Ik heb foutjes gemaakt," zegt hij herhaaldelijk. Hij beschrijft hoe hij valse scoutingverslagen opstelde en meehielp met het ontwijken van belastingen. Maar hij benadrukt dat niet iedereen in het voetbal corrupt was. "Er waren uitzonderingen. Twee trainers vroegen nooit iets extra's en een bestuurder handelde altijd volgens het boekje. Dat was een verademing in een verder bijna volledig corrupt systeem."