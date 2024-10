Heeft Domenico Tedesco gefaald bij deze 1 op 6? Frank Raes antwoordt duidelijk

De Rode Duivels speelden een goede wedstrijd tegen Frankrijk, maar konden de drie punten niet thuishouden tegen Frankrijk. Frank Raes zag wel lichtpuntjes.

De Rode Duivels maakte het Frankrijk enorm lastig, maar uiteindelijk deed het gebrek aan efficiëntie hen de das om. Toch speelden ze al langere tijd niet zo goed meer.

"Noem het gerust een hoopvolle nederlaag", analyseerde Frank Raes bij Gazet van Antwerpen. "Zo bleef Doku tot de laatste minuut een gesel voor Digne en Koundé. Hij is toch wel de meest bijzondere speler van de nieuwe generatie", merkt hij op.

"Je mag hem alleen niet te veel laten verdedigen, kijk maar naar Digne bij de tweede tegengoal", gaat Raes verder. Tegen Italië gebruikte Tedesco Doku nog als rechterwingback.

"Maar je voelt ergens toch ook dat het nergens om gaat, hoor. Het is ‘maar’ de Nations League. Anders wissel je Tielemans toch niet in de slotfase voor – met alle respect – Arne Engels? "

Maar Raes vindt wel dat de coach weinig schuld treft aan de resultaten van afgelopen week. "Of Tedesco met deze 1 op 6 nu gefaald heeft? Nee, dat vind ik niet. Het is niet zijn schuld dat Tielemans die penalty mist en Faes aan de andere kant een domme penalty weggeeft. Dat zijn wedstrijd bepalende fases. Maar we hoeven dus absoluut niet te panikeren. De eerste helft tegen Italië was verontrustend. De drie andere helften van de Belgen waren gewoon goed tot heel goed."