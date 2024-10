Robin Veldman komt met duidelijk statement over Hugo Siquet

Club NXT won afgelopen weekend van Lierse. Hugo Siquet tekende voor één van de Brugse doelpunten.

Terwijl Club Brugge op Westerlo aan het spelen was, ging zomertransfer Hugo Siquet met Club NXT aan de slag in de Challenger Pro League. Het is een best vreemde situatie.

Siquet haalt momenteel de wedstrijdselectie van de A-kern van blauwzwart niet mee. Daardoor komt hij noodgedwongen bij de beloften in actie.

Club NXT won zaterdag vrij vlot van Lierse. Ook Hugo Siquet was bijzonder succesvol. Hij scoorde één van de drie doelpunten voor de beloften van Club Brugge.

Trainer Robin Veldman was achteraf enorm positief over zijn jongens. Ook over Siquet was hij enthousiast. Het moet moeilijk seizoen, om plots in 1B te moeten spelen.

“Hij komt met plezier bij ons en wil graag spelen en minuten maken”, vertelt Veldman aan Het Nieuwsblad. “Hij was zelf vragende partij en wij staan ervoor open om zulke jongens in de armen te sluiten. We zijn blij dat we mekaar kunnen helpen.”