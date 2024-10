Dit is het nieuwe wapen van Standard: de sleutel tot succes volgens Ivan Leko

De stilstaande fases moeten een nieuwe kracht worden voor Standard. Ivan Leko kan hierbij alvast rekenen op de kwaliteiten van Marko Bulat.

De tweede goal van de Rouches tegen Charleroi, gescoord door Bosko Sutalo, kwam op het juiste moment. Een hoekschop van Marko Bulat werd door Andi Zeqiri naar de eerste paal gestuurd en slecht verwerkt door Grejohn Kyei, waardoor Sutalo de bal simpel kon binnen duwen.

Matthieu Epolo, die zelf ook een doelpunt incasseerde uit een stilstaande fase, zei: "We hadden nog niet gescoord uit een stilstaande fase, behalve strafschoppen. Het is goed om eindelijk uit een hoekschop te scoren."

"Wanneer trainen we die? We oefenen eraan tijdens de training, maar we weten niet precies wanneer. We werken er zeker aan", aldus de doelman.

Leko was ook blij dat zijn team eindelijk scoorde uit stilstaande fases. "Bulat neemt die fases goed. We spelen met drie verdedigers en twee aanvallers, dus die momenten moeten een kracht zijn.

De komende wedstrijd tegen Antwerp wordt een uitdaging. De Rouches zullen waarschijnlijk niet veel kansen krijgen. Daarom moeten ze hun stilstaande fases optimaal benutten en meer gebruikmaken van de kwaliteiten van Marko Bulat.