Opvallende surprise van Alexandersson: doelman voor het eerst in acht maanden nog eens onder de lat

Verrassing van Freyr Alexandersson in de thuismatch tegen Beerschot. Hij zette Tom Vandenberghe in doel en dat was wel eventjes geleden. Zijn laatste match keepte hij op 24 februari 2024.

Tom Vandenberghe kwam in 2022 over van KMSK Deinze naar KV Kortrijk en moest er een aantal maanden wachten op een kans, maar in 2023 was hij de vaste doelman van De Kerels.

Van vierde naar eerste doelman

Na de komst van Freyr Alexandersson in januari 2024 verdween hij stilaan naar het achterplan, dit seizoen werd volop gekozen voor de IJslandse doelman Patrik Gunnarsson. Die raakte vorige week in Mechelen echter geblesseerd.

Gunnarsson kwam na een kwartier zwaar in botsing met de aanstormende Mrabti, waarna het spel bijna tien minuten stillag. Uiteindelijk moest hij toen worden vervangen door Pirard, deze week kreeg Vandenberghe dus de voorkeur.

Vandenberghe plots in doel

"Er is niets gebroken. Ook de zenuwen zijn niet geraakt. We lieten woensdag in Kortrijk al nieuwe scans nemen. Patrik wordt dagelijks behandeld tot negen uur ’s avonds. Er is nog wat onzekerheid over de blessure en er is nog twijfel hoelang hij precies out zal zijn, maar al bij al valt het mee", gaf de IJslandse coach aan op de persconferentie deze week.

Dit weekend raakte hij niet speelklaar en dus kreeg Tom Vandenberghe verrassend de voorkeur. Die was dit seizoen nochtans amper vierde doelman, maar zou zich deze week op training hebben bewezen. Bij de vorige thuismatch tegen Genk hadden de fans nog duidelijk om de keeper geroepen.