Meest beslissende speler van Antwerp legt het verschil met vorig seizoen uit: "Iedereen denkt dat voetbal de 'funniest' job is"

Jacob Ondrejka heeft het dit seizoen al goed gedaan bij Antwerp. In tegenstelling tot vorig seizoen is hij nu onbetwist titularis en kan hij ook de statistieken voorleggen die van hem verwacht worden. Een man met een fluwelen rechter.

"Mensen denken dat voetballen 'the funniest job' is", zegt hij in HLN. "Maar het is op mentaal vlak zwaarder dan iedereen denkt." Ondrejka zit momenteel goed in zijn vel en heeft dit seizoen al zes doelpunten en drie assists op zijn naam staan, wat hem de meest beslissende speler van Antwerp maakt.

Toch benadrukt hij dat statistieken niet zijn focus zijn. "Ik ben niet de man die naar de statistieken kijkt", geeft hij toe. "Je kan slecht in de wedstrijd zitten en toch drie keer scoren, of omgekeerd: de beste man zijn en geen enkele goal maken. Ik weet dat stats belangrijk zijn in het moderne voetbal, maar... ‘I don’t like that kind of stuff.’”

Dat vertrouwen heeft ook te maken met zijn verbeterde traptechniek, die hij deels te danken heeft aan zijn tijd bij Elfsborg en de trainingssessies met Jesper Karlsson. "De meeste dagen gingen we samen bijtrainen. Voor de groepstraining en erna. Hij leerde me hoe ik het best op de bal moest trappen. Toen Jesper vertrok, had ik het juiste gevoel te pakken — net op tijd. Al die uren samen, daar pluk ik nu nog de vruchten van."

Ondrejka’s doorbraak dit seizoen ligt volgens hemzelf ook aan een mentale reset na de blessure die hem vorig jaar parten speelde. "Op het moment dat ik tekende bij Antwerp, was de competitie in Zweden nog bezig en sloot ik hier aan in volle voorbereiding", legt hij uit. "Ik dacht dat ik fit was, ik voelde me ook fit. Alleen kon ik het niet volhouden. Toen de blessure kwam, werd het mentaal heel zwaar."

In de zomer nam Ondrejka de tijd om echt tot rust te komen. "Ik had 'a break' nodig. Een pauze. Na het seizoen ben ik naar mijn familie en vrienden gegaan en heb ik bijna niet getraind", vertelt hij. Bij zijn terugkeer voelde hij zich mentaal hersteld en kon hij, met een frisse mindset, opnieuw alles geven op het veld.