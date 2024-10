Verrassingen op komst in de Croky Cup? Dit zijn de clubs die er deze week uit kunnen gaan

De ploegen uit de Jupiler Pro League maken deze week hun intrede in de beker. En we kunnen je meteen vertellen: er zullen verrassingen zijn, misschien zelfs wel meerdere!

In het seizoen 2023-2024 resulteerden de 1/16e finales van de Croky Cup in de uitschakeling van 4 clubs uit 1A door clubs uit lagere divisies. Op de eerste avond van de competitie schakelde Knokke KV Mechelen uit, Zulte Waregem schakelde Cercle Brugge uit en KV Oostende schakelde AS Eupen uit. De volgende dag versloeg SK Beveren KVC Westerlo.

Vier verrassingen al vanaf de 1/16e finales: wie doet beter? Een dergelijk aantal lijkt moeilijk te evenaren, maar één ding is zeker: dit seizoen zullen, zoals vaak, niet alle clubs uit de Jupiler Pro League moeiteloos langs deze eerste ronde komen.

Patro Eisden gelooft zeker tegen Charleroi

Charleroi verloor afgelopen weekend van OH Leuven. De Zebra's zullen hun bekerdroom snel mogen opbergen. Offensief loopt het bijzonder moeizaam en dan wordt er nog verwacht dat Rik De Mil zal roteren.

Hun tegenstander is Patro Eisden, nummer vier in de Challenger Pro League. Met Keano Van Rafelghem (5 doelpunten in 8 wedstrijden) hebben ze de topschutter van 1B in hun rangen. "Het wordt oorlog daar", gaf Rik De Mil al toe tijdens de persconferentie voor deze wedstrijd. En dit Charleroi lijkt niet klaar te zijn om de strijd aan te gaan. Onze nummer 1 verrassingskandidaat...

RWDM en Zulte Waregem geloven er zeker in

De beste teams uit de Challenger Pro League zijn zeker niet minder dan de minder presterende teams uit 1A, en zowel RWDM als Zulte Waregem hebben een loting gekregen die voor wat verrassing kan zorgen. Zulte Waregem zal Dender ontvangen en zal het vertrouwen hebben: hoewel Denderleeuw promoveerde, zegevierde Essevee vorig seizoen met 1-4 bij hun buren. De nederlaag tegen Mechelen zal Dender niet vol vertrouwen naar Gaverbeek brengen.

Hetzelfde geldt voor KVC Westerlo, dat twee opeenvolgende nederlagen en drie wedstrijden zonder overwinning heeft, en een RWDM zal ontvangen die in topvorm verkeert.

De valkuil van de Kehrweg voor Union

Het is bekend dat wanneer de negatieve spiraal in gang is gezet, het soms erg moeilijk is om eruit te komen. En op dit moment gaat alles mis bij Union SG, zowel in de competitie als in de Europa League. Het is nu precies een maand geleden (en vijf wedstrijden) dat Union nog een wedstrijd won. De verplaatsing naar AS Eupen belooft een lastige wedstrijd te worden.

Natuurlijk is Eupen dit seizoen niet het beste team van de Challenger Pro League, maar de ontvangst van Union zal Kehrweg herinneren aan de vele jaren die het op het hoogste niveau heeft doorgebracht en we weten het: thuis kan Eupen iedereen verrassen. Als er deze week een grote naam moet vallen, zou het wel eens Union kunnen zijn.

FC Luik kan zeker hopen om een ronde verder te geraken, want Beerschot, dat hen deze woensdag zal ontvangen, heeft andere prioriteiten dan voluit te gaan voor de beker. De rode lantaarndrager van 1A zal waarschijnlijk veel roteren. Het zou misschien geen grote verrassing zijn om Luik door te zien gaan.