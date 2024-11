Hoe gaat het nog met Bas Dost na reanimatie op veld? Spits vertelt hartverscheurend verhaal

Een jaar geleden moest Bas Dost, ex-speler van Club Brugge, op het veld gereanimeerd worden. Hij wil maar al te graag opnieuw voetballen.

35 jaar is Bas Dost ondertussen. Een jaar geleden werd de spits van NEC op het veld gereanimeerd, maar ondertussen mag hij nog niet opnieuw voetballen.

Een ontstoken hartspier, myocarditis in het doktersjargon, veroorzaakt door een virus, betekende bijna het einde van de aanvaller. Gelukkig kon hij op het einde van een match waarin hij tot het uiterste ging gereanimeerd worden.

“Ik ben nog steeds herstellende”, zegt de spits aan Het Laatste Nieuws. “Naar omstandigheden gaat het goed met me. Alles is onder controle. De myocarditis is alleen nog niet verdwenen en zolang ik daar niet van af ben, kan ik niet sporten. Dat is heel vervelend, maar ik heb er vrede mee.”

Zijn contract liep in juni af bij NEC. Het verhaal doet een beetje denken aan Christian Eriksen. Ook Dost liet een inwendige defibrillator plaatsen. De Deen mocht snel weer sporten, Dost helaas niet.

Het is maar zeer de vraag of hij nog zal kunnen voetballen. “Ik weet nog niet hoe mijn toekomst eruit ziet. Maar ik weet wél dat ik hier vanaf zal geraken.” De Nederlander kijkt de toekomst hoopvol tegemoet. “Ik ben blij en dankbaar dat ik er nog ben.”