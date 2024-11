📷 OFFICIEEL KRC Genk legt speler met leiderschap vast tot 2027

KRC Genk heeft Elie Mbavu een profcontract gegeven. De 15-jarige middenvelder tekende tot 2027 bij de Limburgers.

KRC Genk maakt op zijn officiële kanalen bekend dat het Elie Mbavu een eerste profcontract heeft aangeboden. “De talentvolle vijftienjarige polyvalente defensieve middenvelder heeft zich voor drie jaar verbonden aan KRC Genk, met een overeenkomst die loopt tot 2027”, klinkt het.

Mbavu speelt sinds de U12 voor KRC Genk, nadat hij overkwam van Sporting Brussel. De voorbije jaren ontwikkelde hij zich prima.

“Elie beschikt over indrukwekkende fysieke kwaliteiten, een solide technische basis en een uitzonderlijk loopvermogen,” vertelt Stijn Haeldermans, technisch directeur van Jong Genk.

“Hij kan grote delen van het veld bestrijken, blinkt uit in het heroveren van de bal en toont van nature het leiderschap dat we in onze jeugdopleiding koesteren.”

“KRC Genk is verheugd dat Elie kiest voor een langer verblijf in Genk en kijkt vol vertrouwen uit naar zijn verdere ontwikkeling”, klinkt het nog. “We wensen hem alle succes in zijn verdere carrière!”