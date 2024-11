Serieuze opsteker voor Anderlecht met oog op wedstrijd tegen KV Kortrijk

Anderlecht moet dringend weer punten pakken in de Jupiler Pro League. Dat zal paars-wit proberen in eigen huis tegen KV Kortrijk. Meteen ook al goed nieuws voor Anderlecht: het Lotto Park is helemaal uitverkocht.

Anderlecht heeft het de laatste tijd echt niet gemakkelijk. Vanwege slechte resultaten en het feit dat er geen aantrekkelijk voetbal werd gebracht, moest Brian Riemer zijn koffers pakken. David Hubert nam meteen over en deed het niet slecht.

Hij werd later ook aangesteld als hoofdtrainer. In Europa doet hij het perfect met paars-wit. Daar behaalde Anderlecht al 9 op 9 na drie opeenvolgende overwinningen.

Ook in de beker werd de eerste wedstrijd tegen Tubize-Braine (logischerwijs) gewonnen. Het werd 0-4 na een hattrick van Kasper Dolberg. In de competitie loopt het echter iets moeilijker.

Als hoofdtrainer heeft Hubert nog geen enkel punt gepakt in de JPL. Eerst was er de verrassende nederlaag tegen Beerschot en vorig weekend ging paars-wit onderuit tegen Club Brugge. Daarom hoopt Hubert zijn eerste punten te pakken in eigen huis tegen KV Kortrijk.

En aan sfeer zal het in ieder geval niet ontbreken. Anderlecht meldt via zijn sociale media dat het Lotto Park volledig is uitverkocht. Een welgekomen opsteker.