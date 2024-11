Beerschot-man kijkt ex-ploeg Club Brugge in de ogen en heeft zowaar verschillende redenen om optimistisch te zijn

Club Brugge zal één van zijn ex-spelers in de ogen kijken wanneer het komend weekend Beerschot partij geeft. Ondanks de laatste plaats in de stand ervaart Nick Shinton heel wat positieve dingen bij Beerschot.

Om te beginnen kan hij naar zondagavond toeleven in de wetenschap dat hij pas nog zijn eerste clean sheet van het seizoen heeft gerealiseerd. "Yes. Eindelijk. Dat is een topgevoel voor iedereen. Ik denk dat de hele ploeg daar wilde naartoe werken. Dat is niet alleen mijn verdienste, dat is de verdienste van de hele ploeg", betrekt het sluitstuk iedereen in de hulde.

Tweede positief punt: met slechts 1 verliespartij in de laatste 5 duels - bekermatch incluis - is Beerschot in het algemeen groeiende. "Onze partij tegen Gent was een referentiematch. Als we zo blijven verder doen, denk ik dat we het zeker kunnen halen", zegt Shinton over de degradatiestrijd. Thuismatchen tegen de grote clubs lijken Beerschot ook goed te liggen, met de 2-1 tegen Anderlecht en 0-0 tegen Gent als bewijs.

Beerschot beter in vorm

"Het is moeilijk te zeggen of deze affiches ons beter liggen. De laatste wedstrijden zijn we gewoon beter bezig. In het begin van het seizoen waren we echt niet goed. Dat heb je ook gezien. In de laatste wedstrijden zijn we beter aan het spelen. Oké, nu komen de topwedstrijden. Als we tegen de topploegen punten kunnen pakken, moeten we dat ook kunnen tegen de teams die lager staan."

Waar ligt het dan aan dat er een bepaalde klik is geweest dat Beerschot beter doet draaien? "In het begin wilden we sowieso elke wedstrijd winnen, maar ik denk dat we het té proper wilden aanpakken. Nu staan we meer als volwassenen op het veld en verdedigen we ook met elf spelers." Dat zal ook nodig zijn wanneer de landskampioen zondag langskomt.

Shinton looft Beerschot-supporters

"Voor mij is dat een hele mooie wedstrijd", zegt de man die in totaal acht jaar bij blauw-zwart doorbracht. "We blijven het wedstrijd per wedstrijd bekijken, maar we hebben sowieso al meer vertrouwen. Het wordt terug een moeilijke wedstrijd. Top dat het opnieuw voor eigen publiek is. Ik vind de Beerschot-fans één van de beste supporterskernen, misschien wel de beste, in eerste klasse."