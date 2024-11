Via Qatar naar Anderlecht of Club Brugge? Julien De Sart 99,9 procent zeker over terugkeer

Julien De Sart vertrok deze zomer naar Al-Rayyan in Qatar. Het is uitkijken wanneer hij terug naar de Jupiler Pro League trok.

Het was geen gemakkelijke keuze voor Julien De Sart om naar het verre oosten te trekken. “Maar uiteindelijk zou Gent 7 miljoen krijgen, voor een speler van 29 jaar die gratis was gekomen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Uiteindelijk gaf een inkomende transfer voor de Buffalo’s de doorslag in zijn keuze. “En toen Mathias Delorge kwam, was er een middenvelder om mij te vervangen en had ik iets van: 'Oké, nu kan het '.”

In januari was er ook de nodige interesse uit de Bundesliga, maar ook vanuit eigen land. Zo zou Club Brugge een voorstel gedaan hebben, maar daar wil De Sart niks over zeggen.

Het lijkt hoe dan ook heel erg aannemelijk dat De Sart nog terugkeert naar de Belgische velden. Hij wordt er 30 en niemand blijft lang in de woestijn. Anderlecht en Club Brugge dan maar, via Qatar?

“Ik ben een gevoelsmens. Als Luikenaar naar Anderlecht gaan, dat is zot. En als Gent-speler naar Brugge, dat is ook ingewikkeld. Voetbal is onvoorspelbaar, kijk naar mij, maar normaal zal dat nooit gebeuren, 99,9 procent zeker. Het idee is om mijn carrière in Qatar te beëindigen.”