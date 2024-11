Beerschot was al dood verklaard, maar blijkbaar was dat voorbarig: "We mogen hen dus toch niet afschrijven"

Beerschot, de laatste in het klassement, pakte vier op zes tegen Anderlecht en Club Brugge. Afgelopen zondag knokten ze zich van 0-2 achter terug in de match. Dat toont toch mentale weerbaarheid. En dat terwijl we hen allemaal al een ticketje retour tweede klasse hadden gegegeven.

En dat vooral dankzij de inbreng van Marwan Al-Sahafi. “Twee goals tegen Anderlecht en nu ook twee goals tegen Club Brugge. Als Al-Sahafi zichzelf via Beerschot in the picture wil spelen in Europa, dan kiest hij er wel de juiste wedstrijden voor uit", aldus analist Jacky Mathijssen in HBvL.

"In het begin werd er wat meewarig gedaan over hem, maar intussen heeft hij toch getoond dat er echt wel veel potentieel in hem schuilt. Spelers uit Saoedi-Arabië kunnen heel goed hun boterham verdienen in hun eigen competitie."

Diegenen die toch overkomen zijn echte voetbaldieren die carrière willen maken. "Dat zijn de jongens die alles wat ze kennen achterlaten om hun droom, een carrière in Europa, na te jagen. Je mag echt niet onderschatten wat voor een cultuurshock die jongens hier ondergaan."

"Dat besef ik nog veel meer nu ik in Marokko werk. Ze komen uit een totaal andere voetbalwereld en worden dan gedropt in een overgedisciplineerde voetbalcultuur waarin elke beweging en actie vooraf doorgesproken moet worden. Geloof me: dat is een wereld van verschil met wat ze gewend zijn.”

El-Sahafi is met zijn goals ook belangrijk voor het zelfvertrouwen binnen de ploeg. "Beerschot staat misschien nog altijd afgetekend laatste, maar met hun recente resultaten tegen Anderlecht, AA Gent en nu dus ook Club Brugge bewijzen ze toch dat we hen nog niet helemaal moeten afschrijven.”