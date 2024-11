De ene voormalige JPL-ster voor de andere: 'Joshua Zirkzee betrokken bij een zeer verrassende ruildeal'

Joshua Zirkzee lijkt zijn plekje bij Manchester United maar moeilijk te vinden. De voormalige speler van Anderlecht wordt al genoemd als vertrekkandidaat.

Joshua Zirkzee heeft vorig seizoen uitgeblonken in het shirt van Bologna. De jonge Nederlandse aanvaller zette enorm grote stappen en trok daardoor de aandacht van de grootste clubs in Europa.

AC Milan leek heel dichtbij om hem binnen te halen, maar de voormalige Bayern München-speler heeft ervoor gekozen om bij een andere legendarische club te tekenen: Manchester United.

Maar enkele maanden later is de situatie van Zirkzee moeilijker geworden: hij slaagt er maar niet in om te overtuigen, met slechts één doelpunt en twee assists in 17 wedstrijden.

Manchester United, waar al maanden een onstabiele sportieve context heerst en waar de druk immens is, zou al proberen om van de speler die bij Anderlecht speelde af te komen. Op een manier die Pro League-volgers best interessant zullen vinden...

Hoewel een verhuur aan Juventus onlangs ter sprake kwam, spreekt de Italiaanse krant Il Mattino over een mogelijke ruildeal met Victor Osimhen (ex-Charleroi), die speelt bij Galatasaray.