Zoals Brian Riemer? 'Coach kan de Jupiler Pro League verlaten om bondscoach te worden in zijn thuisland'

Bondscoach kunnen worden in je geboorteland is altijd een unieke kans. En die kans zou zich kunnen voordoen voor Freyr Alexandersson.

Brian Riemer was nog niet ontslagen door Anderlecht of de eerste contacten waren al gelegd met de Deense voetbalbond om de openstaande functie van bondscoach over te nemen. Dit werd uiteindelijk concreet gemaakt na zijn ontslag bij Sporting.

In Kortrijk blijft Freyr Alexandersson nog steeds op zijn plaats. Maar Het Nieuwsblad meldt dat hij genoemd wordt als een van de belangrijkste kandidaten om de IJslandse nationale ploeg over te nemen.

Dit volgt nadat Age Hareide opstapte daar. De Noorse coach werd hevig bekritiseerd na een derde plaats van IJsland in hun groep van de Nations League (in Liga B).

Nog steeds onder contract tot juni 2026 bij Kortrijk

Als IJslandse coach werkzaam in het buitenland geniet Alexandersson natuurlijk van enige geloofwaardigheid. Zeker omdat hij voor hij naar de Belgische competitie kwam, al had gewerkt bij de IJslandse voetbalbond, naast zijn rol als assistent van de legendarische Erik Hamren (de coach die IJsland naar de kwartfinales van het EK 2016 en het WK 2018 leidde).

Voor Kortrijk zou het verlies van hun coach een flinke tegenslag zijn. De 42-jarige IJslander redde het team vorig seizoen en de Kerels staan opnieuw op een voorlaatste plaats in het klassement.