Analist heeft een bedenking over Tristan Degreef: "Dat betwijfel ik"

Bij Anderlecht wordt Tristan Degreef steeds meer een naam om in de gaten te houden. De 19-jarige middenvelder, die dit seizoen doorbreekt, krijgt lovende woorden van analist Franky Van der Elst. "Een mooie speler", zegt Van der Elst.

“Hij oogt frêle, maar hij heeft goeie voeten en een uitstekende vista. In Extra Time vergeleek ik hem al eens met Pedri", aldus Van der Elst in Het Nieuwsblad. De vergelijking met de Spaanse middenvelder Pedri gaat verder dan enkel de lichaamsbouw. “Het zit in zijn balbehandeling, zijn manier van lopen."

"Dat kopke, zijn kousen wat lager... Het doet me aan Pedri denken. Al wil ik niet zeggen dat hij even goed is. Ik las nu dat hij zonder scheenbescherming speelt. Dat is misschien niet verstandig, maar het past wel bij zijn stijl.”

Degreef heeft indruk gemaakt in de Europese wedstrijden waarin hij mocht starten. Toch waarschuwt Van der Elst dat voorzichtigheid geboden blijft. “In januari wordt hij al twintig, maar hij is laat matuur. Je ziet dat hij een goede voetballer is, met een verrassende lichaamsbeweging en een valse versnelling. Maar fysiek kan er nog wat bij. Of hij meteen Dreyer uit de ploeg speelt? Dat betwijfel ik.”

Over de aanpak van David Hubert is Van der Elst duidelijk. “Ze brengen hem mondjesmaat. Degreef heeft vier van de vijf keer gestart in Europa en speelt in de beker. Dat patroon werkt. Het risico bestaat dat je een jonge speler te snel teveel verantwoordelijkheid geeft. Anderlecht heeft dat in het verleden gedaan, met wisselend succes.”

Volgens Van der Elst is de timing cruciaal. “Je moet jonge spelers op het juiste moment brengen. Het probleem twee jaar geleden was dat te veel jeugd tegelijk werd ingezet, zonder dat er ervaren krachten waren om hen te ondersteunen. Dat gewicht op hun schouders was te groot. Nu wordt dat beter aangepakt en dat geeft spelers als Degreef de kans om écht door te breken.”