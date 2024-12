'Club Brugge moét Skov Olsen ten laatste deze zomer verkopen, maar... Bart Verhaeghe pokert én plakt dit prijskaartje op de Deen'

Andreas Skov Olsen toont eindelijk nog eens zijn ware talent. De 24-jarige flankaanvaller van Club Brugge was de voorbije maanden naar het achterplan verhuist. Komt de toptransfer er dan toch? Ja, maar...

Sowieso een feit: intrinsiek is Andreas Skov Olsen één van de betere of zelfs dé beste voetballer die er rondloopt in de Jupiler Pro League. Eveneens een feit: de Deen voetbalt enkel op topniveau als hij zin heeft.

Nog een feitje? Het contract van Skov Olsen bij Club Brugge loopt medio 2025 af en een contractverlenging is voor de speler géén optie. De Belgische landskampioen moet hem dus ten laatste komende zomer vermarkten.

Al is Bart Verhaeghe niet van plan om solden te houden. Het Laatste Nieuws weet dat Club Brugge nog steeds een transfersom van vijftien tot twintig miljoen euro in gedachten heeft. In dat opzicht is het héél goed nieuws dat Skov Olsen zich opnieuw toont.

Tottenham Hotspur, Liverpool FC, AC Milan,... Stuk voor stuk stond Skov Olsen op de verlanglijst, maar iedere keer werd een transfer niet doorgeduwd. De reden was eveneens het prijskaartje. Pakweg een jaar geleden vroeg blauw-zwart nog het dubbele van voorgenoemd bedrag.

Maakt Andreas Skov Olsen eindelijk zijn toptransfer?

Komt de toptransfer er deze winter of deze zomer dan toch voor Skov Olsen? Dan zal de Deen de komende maanden ook moeten bewijzen dat hij zich kan opladen voor alle wedstrijden. Want ook dat is een punt waarom een pak (top)clubs blijven twijfelen.