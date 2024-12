Gent-coach Wouter Vrancken is blij dat hij weer op belangrijke pion kan rekenen: "Hij bracht iets waar we al lang naar op zoek zijn"

Andrew Hjulsager was lange tijd out met een blessure aan de achillespees. De middenvelder kwam afgelopen weekend voor het eerst in actie tegen KVC Westerlo en hij deed het meteen goed volgens zijn coach.

Andrew Hjulsager maakte vorig weekend zijn eerste minuten van het seizoen tegen KVC Westerlo. Na zijn blessure mocht hij eerder in november al eens het veld op bij Jong Gent, maar nu lijkt hij volledig terug te zijn.

"Het was de eerste keer dit seizoen dat ik de mogelijkheid had om hem op te stellen", vertelde coach Wouter Vrancken. "Hij is lang geblesseerd geweest, ik vond dat hij het goed heeft gedaan. Hij bracht iets waar we al lang naar op zoek zijn. Wat rust aan de bal, maturiteit, goede beslissingen aan de bal."

Hij is weer helemaal klaar om te spelen, maar een volledige wedstrijd lukt voorlopig nog wel niet. "Hij gaf al snel aan de in de tweede helft dat hij op was. We moesten dat door de blessure van Watanabe toch even uitstellen, om te zien of we niet meteen twee wissels moesten doorvoeren. Maar ik ben heel tevreden over zijn bijdrage."

Vrancken had er met KAA Gent een zeer lastige week opzitten. Na de 6-0 nederlaag tegen Anderlecht volgde dan ook nog eens het 2-0 verlies tegen Lugano in de Conference League.

"Het was zeker een moeilijke week. Maar de kwaliteit aan de bal was tot voor de rode kaart tegen Anderlecht ook niet verkeerd. We misten wat overtuiging om het ijn de box af te maken. Die overtuiging om beslissende acties in te zetten was er net iets te weinig tegen Westerlo", besluit hij.