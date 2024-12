Felice Mazzu heeft één groot verlangen na bekerwinst met STVV: "Het enige waar ik op hoop"

STVV won woensdagavond in de Croky Cup van Cercle Brugge. De ploeg van Felice Mazzu had aan één doelpunt genoeg om te zegevieren.

STVV won met het kleinste verschil van Cercle Brugge, al had de score eigenlijk veel meer moeten oplopen, want de Kanaries speelden meer dan 70 minuten tegen tien man.

“We hadden deze wedstrijd sneller in een definitieve plooi moeten leggen”, zei de coach van STVV na afloop aan Het Belang van Limburg. “Net als tegen Genk lieten we te veel kansen onbenut.”

Zijn ploeg had voor de rust eigenlijk al drie keer moeten scoren, zo oordeelde Mazzu. “We hadden de kansen om de wedstrijd af te maken. Daar moeten we aan werken, aan meer maturiteit tonen op zulke momenten.”

Toch doet de overwinning en de kwalificatie op zich heel veel deugd. Op Cercle Brugge spelen is zeker geen cadeau, zeker ook niet met een Limburgse derby in de benen.

Wie de tegenstander wordt in de kwartfinale, daar ligt Mazzu niet wakker van. Wel van waar de match gespeeld wordt. “Het enige waar ik op hoop, is dat we ook eens in eigen huis kunnen spelen. Die vele verplaatsingen kruipen in de kleren.”