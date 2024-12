Het grote paradox van Anderlecht en de grote uitdaging voor Renard: een overvolle kalender en bijna geen rotatie

David Hubert was heel duidelijk: hij zal niet "roteren om te roteren" in de Croky Cup. Dat is ook omdat, paradoxaal genoeg, hij niet genoeg opties heeft om veel te roteren.

"Ik zal geen wissels doorvoeren alleen maar om speeltijd te geven aan degenen die minder hebben: ze moeten hun speeltijd verdienen." Met deze woorden maakte David Hubert duidelijk dat de rotatie vanavond beperkt zal zijn in de beker tegen Westerlo. Paradoxaal, want de kalender van RSC Anderlecht is overvol als nooit tevoren.

Dit is deels een echte beslissing van Hubert: om van de beker een echte prioriteit te maken. Geen risico nemen tegen een zeer goed Westerlo. In de Pro League is de Croky Cup een echte shortcut naar een trofee en Europa, en Anderlecht kan het zich niet veroorloven om het te negeren. Zelfs als hij wilde roteren, zou David Hubert dat niet kunnen doen zonder zijn basiself echt te verzwakken.

Kikkenborg is geen Coosemans

Het begint met Colin Coosemans. De meeste teams, zelfs van de top, roteren nog steeds onder de lat op dit punt in de competitie: Jackers speelde voor Club Brugge, Butez voor Antwerp, Penders voor Genk. Als Hubert een volledig betrouwbare reservekeeper had, zou hij hem waarschijnlijk opstellen, maar Mads Kikkenborg overtuigt nog niet.

In de verdediging, zolang Jan Vertonghen er niet is, heeft Anderlecht slechts drie mannen voor twee posities: Zanka, Simic en... Amando Lapage. De jonge Engwanda heeft nog een lange weg te gaan. Zelfs Lapage lijkt nog niet genoeg vooruitgang geboekt te hebben om in de beker te starten.

Mathias "Zanka" Jorgensen kwam om te kunnen roteren: hij is nu een onbetwiste basisspeler. En Leander Dendoncker, wiens veelzijdigheid bedoeld was om te kunnen bijspringen in de verdediging, was op zijn best matig: hij lijkt weer in de rotatie op het middenveld te zitten en heeft zelfs zijn plek verloren.

Aan de flanken zijn de posities dubbel bezet: Ludwig Augustinsson, als hij terugkeert in vorm, is een echte concurrent voor Moussa N'diaye, en Thomas Foket wordt steeds sterker. Bij de terugkeer van Sardella, is dit misschien wel het minst zorgwekkende gebied voor Hubert.

Ashimeru onbetrouwbaar, Dendoncker teleurstellend

Het middenveld lijkt behoorlijk druk bezet te zijn wat betreft kwantiteit. Maar is het voldoende in termen van kwaliteit en betrouwbaarheid? Leander Dendoncker zou vanavond kunnen starten en krijgt nog een kans; hij werd binnengehaald om zijn ervaring in grote wedstrijden, vooral in Europa, te brengen. Maar tot nu toe voldoet hij zeker niet.

Majeed Ashimeru is een ander lastig geval. Deze bekerwedstrijd is het perfecte voorbeeld van een wedstrijd waarin hij had kunnen starten om speeltijd te krijgen, maar de Ghanees is geblesseerd, zoals veel te vaak. Hoewel zeer gewaardeerd, is hij niet betrouwbaar, en dit zou Olivier Renard ertoe kunnen brengen om opties te overwegen deze winter.

Kortom: het middenveld vanavond zal simpelweg lijken op een van de gebruikelijke rotaties die Hubert al in de competitie uitvoert - Rits, Dendoncker, Leoni en Stroeykens delen het middenveld. Yari Verschaeren daarentegen zal zeer waarschijnlijk niet starten als we de vrij harde woorden van David Hubert tijdens de persconferentie geloven: de neergang van de nummer 10 van paarswit is een ander groot probleem dat misschien opgelost kan worden in de transferperiode. Niet nieuw: RSC Anderlecht zoekt een creatieve middenvelder.

Geen echte back-up voor Dolberg

Op de flanken, wanneer iedereen fit is, inclusief de gehoopte terugkeer van Thorgan Hazard, zijn de posities wel degelijk dubbel bezet - Amuzu, Hazard, Dreyer, Edozie. Met daarbij Tristan Degreef, die in de pikorde gestegen is, kunnen we spreken van een solide sector zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

Voorin is het een ander verhaal: Luis Vazquez heeft niet het niveau om de back-up van Kasper Dolberg te zijn. Bij de minste blessure van de Deen verliest Anderlecht zijn doelpuntengarantie. Kan Dolberg blijven doorgaan? We hopen het uit de grond van ons hart voor de mannen in Neerpede... en wellicht wordt de transfermarkt wel in de gaten gehouden.