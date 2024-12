Daar is de volgende: jong talent van KMSK Deinze trekt naar Club Brugge dat Anderlecht aftroeft

De zeer jonge Yanis Musuayi (17 jaar) is de eerste winterse transfer van Club Brugge. Meer specifiek: hij is de eerste winterse transfer van Club NXT en treedt toe tot het U23-team in de Challenger Pro League. Dat meldt Sacha Tavolieri.

Een opmerkelijke transfer, aangezien Musuayi SK Deinze verlaat, waar hij vrij van contract is vanwege de langdurige problemen bij de club. Club Brugge troeft daarmee Anderlecht af, dat het jonge talent ook binnen wou halen.

Hij is niet de eerste die het schip verlaat: Lennart Mertens, Gaëtan Hendrickx en Thibaut Van Acker hadden al aangekondigd te vertrekken onder de moeilijke omstandigheden waaronder Deinze de afgelopen maanden heeft geleden.

Yanis Musuayi chose #Clubbrugge… over the line! #RSCA and Blauw&Zwart were fighting until last night to make a deal happen but Club improve their offer at the last minute, beating #Anderlecht. Musuayi made medicals and signs this morning.

