Schaffen we de VAR maar af? "Het is allemaal de schuld van de scheidsrechters"

Ook dit weekend ligt de VAR meer dan één keer onder vuur. Ex-scheidsrechter Tim Pots vreest dat het einde nabij is.

De scheidsrechters liggen in de Jupiler Pro League geregeld onder vuur, maar de kritiek op de VAR is nog veel groter. En dat zou wel eens zijn gevolgen kunnen hebben.

Het lijstje met al te discutabele fases wordt immers te groot. Truitje trek van Coosemans tegen KAA Gent, de uitsluitingen van Samoise en Torunarigha in die match, de handsbal van Mechele tegen Dender om er maar enkele te noemen.

“Maar ik hoop niet dat dit ervoor zorgt dat er weer stemmen opgaan om de VAR af te schaffen”, zegt ex-scheidsrechter Tim Pots aan Het Laatste Nieuws. “Want we hebben in de beker gemerkt dat we nóg slechter af zijn als er geen VAR is. Vraag het maar aan KAA Gent.”

Pots wil echter niet naar de VAR wijzen, maar wel naar de scheidsrechters die de beslissingen op het veld. En naar de steeds veranderende regels.

“Er is al een tijdje te weinig kwaliteit óp het terrein, waardoor we in verhouding te veel op de VAR moeten terugvallen. En hoe meer VAR-interventies er gevraagd of gedaan worden, hoe meer kans dat er foutieve interventies zullen tussenzitten”, klinkt het.

Ook over hands is er totaal geen duidelijkheid meer. “En ook de regels rond handspel veranderen om de haverklap. Nee, vandaag moet het geen pretje zijn om als VAR aangeduid te worden.”