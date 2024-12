1 op 10 heeft er last van: Voetbalanker Aster Nzeyimana onthult zijn opvallende fobie

In televisieprogramma's kom je al eens iets bijzonders te weten. Dat was dinsdag ook het geval met Aster Nzeyimana.

In de Slimste Mens ter Wereld deed voetbalanker Aster Nzeyimana een opvallende onthulling over een fobie waar hij ongelofelijk veel last van heeft.

De voetbalcommentator heeft last van trypofobie. Zelfs één op de tien personen zou volgens onderzoekers hieraan lijden. Het was presentator Erik van Looy die aan zijn gasten vroeg of ze last hebben van fobieën, waarop Nzeyimana zijn verhaal deed.

“Ik heb een fobie voor gaatjes”, legde het sportanker uit. “Grote oppervlakten vol kleine gaatjes… Ik kan er niet naar kijken. Het bestaat echt. De jury kan er vast meer uitleg over geven.”

Jurylid Jeroom deed dat ook op geheel eigen wijze. “Ik heb het hier even opgezocht”, klonk het. “En inderdaad, het wordt hier omschreven als… aanstellerij.”

Wie even googelt komt inderdaad op trypofobie uit. Het zou zorgen voor jeuk, rillingen, gevoel van ongemak, koud zweet en zelfs misselijkheid en komt vooral bij jonge mensen voor.