Na nederlaag tegen Club Brugge: is Genk nu plots geen titelkandidaat meer?

Het gaat de voorbije weken minder vlot bij KRC Genk. De nederlaag tegen Club Brugge afgelopen weekend zou wel eens een keerpunt kunnen zijn.

Na de 2-0-overwinning tegen KRC Genk staat Club Brugge plots weer helemaal onder de mensen. De ploeg van Nicky Hayen volgt op amper een puntje van de competitieleider.

Maar wat betekent dat nu? Is Genk nu plots geen titelkandidaat meer in de Jupiler Pro League? “Dit is een momentopname”, zegt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

“In België hebben we play-offs, dus we mogen nog geen voorbarige conclusies trekken. Het probleem is dat bepaalde spelers het noodzakelijke niveau niet meer halen.”

Vanhaezebrouck noemt meteen ook namen. “Bonsu Baah, Steuckers, Heynen haalt zijn topniveau nog niet, Van Crombrugge ging in de fout.”

Het programma is trouwens ook niet van de poes de komende weken. “Anderlecht komt op bezoek, dan moet het naar Antwerp: voor hetzelfde geld staat Genk met Nieuwjaar pas derde en riskeert het dat mee te dragen naar 2025. Het moet reageren nu.”