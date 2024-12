Belofte maakt schuld: Zien we Nzeyimana met wel heel weinig kleren in De Slimste Mens ter Wereld?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanavond wordt de finale van De Slimste Mens ter Wereld gespeeld. Daarin zit ook sportanker Aster Nzeyimana.

De voetbalcommentator schopte het tot de finale van De Slimste Mens ter Wereld. Vanavond weten we of hij die titel ook effectief pakt. Timon Verbeeck en Daphne Agten zijn z'n tegenstanders.

Nzeyimana heeft een eigenzinnige wijze van zich kleden, maar voor de finale deed hij wel een opvallende belofte. Als hij de eindstrijd zou spelen, zou hij in onderbroek verschijnen.

Timo Verbeeck vertelde woensdag dat hij Daphe Agten was tegengekomen op de trein. Nzeyimana had haar een opvallend berichtje gestuurd.

“Als hij in de finale staat, komt hij in zijn onderbroek!”, vertelde Timon Verbeeck over de gekke belofte van Nzeyimana.

“Heb ik dat echt gezegd?”, klonk het verbaasd bij het sportanker. “Ja! Dat heb je écht gezegd!”, reageerde Verbeeck nog eens.