Een teleurstellende wedstrijd op Jan Breydel eindigt in het absolute slot met een sensationele penalty, OHL gaat met een wrang gevoel de feestdagen in

Cercle Brugge en OH Leuven sloten zondagavond de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League af. Beide ploegen wisten in een teleurstellende partij niet te overtuigen, totdat Cercle een penalty kreeg. Olaigbe verzilverde die kans en schoot Cercle naar een 1-0 overwinning.

In een drukke Europese week is wat rotatie niet ongebruikelijk, en dat was ook te merken aan de keuzes van Cercle-coach Ferdinand Feldhofer. Hij bracht met Diakité, Nunes, Kakou, Agyekum en Van der Bruggen vijf spelers in de basiself die niet aan de aftrap kwamen in de midweekse wedstrijd tegen Basaksehir. Bij de Vereniging was het vertrek van topschutter Kévin Denkey de grootste aderlating.

Bij Oud-Heverlee Leuven daarentegen was er weinig reden om veel te veranderen na de overwinning tegen Sporting Charleroi. Coach Coleman bracht slechts één wijziging aan in zijn elftal: Siebe Schrijvers keerde terug in de basis ten kosten van Maziz.

Teleurstellende eerste helft

De eerste helft van de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Oud-Heverlee Leuven was allesbehalve spannend. De wedstrijd werd gekenmerkt door een gebrek aan grote kansen en veel balbezit zonder echte dreiging. Er was weinig om op te warmen voor het publiek, ondanks dat beide teams onder druk staan in de strijd onderin het klassement.

OHL bleef de bovenliggende partij in de eerste twintig minuten, maar veel echte kansen werden er niet gecreëerd. Cercle Brugge werkte zich langzaam in de wedstrijd en begon meer aanvallen op te zetten. De reactie kwam dan ook via Van der Bruggen die zijn schot maar enkele centimeters naast de paal zag voorbijgaan. De sfeer was in de hele eerste helft zeer kil, zowel qua spel als qua temperatuur.

De tweede helft tussen Cercle Brugge en Oud-Heverlee Leuven leek lang op dezelfde teleurstelling af te stevenen als in de eerste helft. Beide teams konden nauwelijks echte kansen creëren, en het niveau van het spel bleef laag.

Cruciale penalty na het laatste fluitsignaal

Pas in de laatste minuten werd het ineens spectaculair. Eerst werd er geen penalty gegeven voor een duik van Olaigbe in de zestien, maar kort na het laatste fluitsignaal, werd de scheidsrechter door de VAR naar het scherm geroepen. Scheidsrechter Allaerts besloot toch de bal op de stip te leggen. Olaigbe aarzelde niet en schoot de penalty onhoudbaar binnen in de kruising. Dankzij de aanvaller pakte Cercle Brugge een levensbelangrijke zege.

Degradatietoppers

Cercle Brugge sluit het jaar af door vrijdag de verplaatsing te maken naar Sint-Truiden. OHL moet thuis vol aan de bak tegen rode lantaarn Beerschot. OHL moet zowel Akimoto en Ricca missen omdat beide heren hun vijfde gele kaart van het seizoen hebben behaald.